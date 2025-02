Anarchici: Bonifazi (Iv), 'Delmastro non merita di stare al governo'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Non sarà una sentenza di primo grado a cambiare il nostro giudizio sul sottosegretario Delmastro Delle Vedove. La condanna non è definitiva. E comunque il sottosegretario è già stato condannato con sentenza passata in giudicato e con obla...

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "Non sarà una sentenza di primo grado a cambiare il nostro giudizio sul sottosegretario Delmastro Delle Vedove. La condanna non è definitiva. E comunque il sottosegretario è già stato condannato con sentenza passata in giudicato e con oblazione. Dunque per noi che non siamo giustizialisti non cambia niente: Delmastro è un cinico sadico pericoloso che non merita di stare al Governo indipendentemente dalla condanna. Che per noi non cambia nulla". Lo scrive sui social Francesco Bonifazi di Iv.