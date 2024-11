Anci: Gasparri, 'da Fi contributo per valorizzare sistema autonomie'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Con una folta delegazione di Forza Italia sto partecipando a Torino ai lavori dell’Anci. All’unanimità è stato eletto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, nuovo presidente dell’Anci. Forza Italia esprime soddisfazione per la designazione del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, a vicepresidente vicario, garantendo al nostro movimento una presenza autorevole nel vertice Anci con la seconda carica operativa. Ci saranno altri esponenti di Forza Italia nel vertice dove proseguirà la sua opera come ulteriore vicepresidente l'onorevole Roberto Pella. Daremo un contributo importante per valorizzare il sistema delle autonomie e per tutelarne le risorse e le prerogative". Lo afferma Maurizio Gasparri, responsabile Enti locali di Fi.

"Forza Italia -aggiunge- avrà rappresentanti in tutti gli organismi dell'Anci ed è determinata a rendere sempre più efficiente, trasparente e plurale questa organizzazione, che ha bisogno di una nuova spinta propulsiva. Buon lavoro al nuovo presidente Manfredi, buon lavoro al nuovo vicepresidente vicario Silvetti e a tutti i nostri esponenti che entrano a far parte degli organismi dell’Anci. Un ringraziamento a Stefano Pella, che ha guidato l’Anci in questi mesi e che, oltre che nel direttivo dell'organizzazione, continua a dare il suo fondamentale apporto nel settore Enti locali”.