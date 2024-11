Anci: Schlein, 'Manfredi saprà rappresentare sindache e sindaci per difendere cittadini'

Roma, 20 nov (Adnkronos) - "A Gaetano Manfredi rivolgo le mie congratulazioni per l'elezione alla presidenza dell'Anci e gli auguro buon lavoro. Con la sua esperienza, autorevolezza e competenza saprà rappresentare sindache e sindaci, vera e propria spina dorsale del nostro Pae...

Roma, 20 nov (Adnkronos) – "A Gaetano Manfredi rivolgo le mie congratulazioni per l'elezione alla presidenza dell'Anci e gli auguro buon lavoro. Con la sua esperienza, autorevolezza e competenza saprà rappresentare sindache e sindaci, vera e propria spina dorsale del nostro Paese, sempre in prima linea per garantire i servizi e difendere i diritti delle cittadine e dei cittadini". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.