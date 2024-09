Anm su Open Arms: "Affermazioni politiche severe, intimidazioni sui magistrati"

L'Associazione nazionale magistrati (Anm) ha espresso disappunto per le osservazioni politiche dirette al pm durante l'audizione del caso Open Arms, considerandole infondate e sospette di influenze politiche sulla giustizia. L'Anm critica le accuse dei rappresentanti politici e governativi per non rispettare le funzioni ufficiali, violare la separazione dei poteri e ignorare le regole di processo. Infine, l'Anm avverte che tali commenti possono danneggiare la fiducia nelle istituzioni democratiche e costituire una pressione inappropriata sui giudici.