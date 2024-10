Anna Tatangelo ha di recente iniziato una nuova relazione. Le voci al riguardo circolavano già da un po’, ma ora è giunta l’ufficialità grazie al settimanale Diva e Donna, che ha catturato l’immagine della 37enne cantante insieme al suo nuovo compagno. Si tratta di Giacomo Buttaroni, un ex calciatore che attualmente allena la squadra Juniores Nazionale di Roma City. Nelle foto, l’artista di Sora è stata vista per strada con il suo nuovo partner, il quale l’aiuta a trasportare le valigie.

La relazione tra Anna e Giacomo

La relazione tra Anna e Giacomo sembra in corso da alcune settimane, probabilmente dall’inizio di settembre, quando le prime speculazioni sulla loro frequentazione erano emerse. Le voci si sono rivelate quindi fondate.

La fine della storia con Mattia Narducci

In aggiunta, le immagini riportate da Diva e Donna annunciano una novità: la Tatangelo ha messo definitivamente un punto alla sua storia con il modello Mattia Narducci. Non che ci fossero incertezze riguardo la situazione: i due non sono più stati visti insieme da mesi, dopo aver condiviso numerosi scatti romantici su Instagram. Nonostante ciò, entrambi non hanno mai ufficializzato la separazione. Fonti vicine alla coppia confermano che sia stata lei a porre fine alla relazione e che lui ha tentato senza successo di riconquistarla inizialmente.

La fine della storia sui social

Un chiaro indicatore che la relazione ha raggiunto un punto di stallo si manifesta nei “seguaci” sui social. Qualche mese fa, inaspettatamente, Tatangelo e Narducci hanno interrotto il loro interesse reciproco. Tuttavia, entrambi non hanno mai ufficializzato la fine della loro storia al di fuori della sfera personale. Al momento, è evidente che i loro cammini si sono divergenziati. Anna si è lasciata coinvolgere sentimentalmente da Giacomo Buttaroni.

Chi è Giacomo Buttaroni

Dai dettagli presenti sul suo profilo Instagram, emerge che questo allenatore si dedica con passione al mantenimento di una buona forma fisica, caratterizzata da un corpo muscoloso e atletico. Buttaroni preferisce avere i capelli corti ed è un appassionato di tatuaggi. Non si conosce molto su di lui, essendo un uomo che evita le luci della ribalta nel mondo dello spettacolo.