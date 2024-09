Annalisa Minetti ha dichiarato che nella musica non necessariamente trionfa il più talentuoso. Ha inoltre sostenuto che mai nessuna persona con problemi di vista ha presentato Sanremo.

Annalisa Minetti, nota cantante e atleta, ha rivelato a Leggo il suo amore per la musica e le emozioni vissute vincendo il Festival di Sanremo nel 1998. Critica verso il mondo musicale che non premia sempre il talento, dice che Sanremo non è mai stato condotto da un cieco. Nonostante la sua passione per la musica, lo sport ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita. Desidera tornare a esibirsi a Sanremo, evento che le ha portato grande gioia e soddisfazione.

Annalisa Minetti, cantante e atleta, si è confidata a Leggo raccontando del suo amore per la musica e le intense emozioni sperimentate quando ha ottenuto la vittoria al Festival di Sanremo nel 1998. Secondo lei, il mondo della musica non premia sempre il talento e si lamenta dello fatto che Sanremo non sia mai stato presentato da una persona cieca. Nota per la sua attività sui social, la Minetti è fonte di ispirazione costante, con il suo entusiasmo e le sue idee innovative. Pur avendo una passione evidente per la musica, che è stato il suo primo amore, lo sport ha avuto un ruolo cruciale nella sua vita. La sua vittoria a Sanremo nel 1998 è stata un enorme motivo di gioia e soddisfazione, esprimendo la speranza di poter tornare un giorno su quel palco.