Anno giudiziario: domani anche giudici Palermo protesteranno con coccarde e uscita plateale aula

Palermo, 24 gen. (Adnkronos) – Anche i magistrati palermitani parteciperanno domani mattina alla protesta contro la riforma della giustizia Nordio. E' quanto emerge da un incontro dell'Associazione nazionale magistrati del Distretto di Palermo. I magistrati si daranno domani mattina appuntamento alle ore 9 "davanti all’Aula Magna" con "la Toga e la Costituzione, ognuno le proprie", come si legge nelle indicazioni della Giunta Anm. Davanti all'Aula Magna verranno distribuite le coccarde tricolore e i "cartelli con le frasi individuate dalla Gec" e "realizzati a cura della Ges". L'ingresso in aula è previsto per "le ore 9.30". "Occuperemo fino a riempimento le ultime due file di posti; chi non trova posto resterà in piedi in fondo all’aula", viene indicato ai magistrati. La protesta scatterà quando parlerà il il rappresentante del Ministro della Giustizia Carlo Nordio.

A Palermo è attesa Milena Squicciarini, della Direzione generale magistrati presso il Ministero. Che farà il suo intervento dopo la relazione del Presidente della Corte d'appello Matteo Frasca e del rappresentante del CSM, Maria Vittoria Marchianò. In quel momento i magistrati sfileranno "nel corridoio centrale per uscire dalle porte collocate in prossimità degli scranni" per "rientrare una volta concluso l’intervento". Previsto anche l'intervento del Presidente Anm Palermo Giuseppe Tango che includerà la lettura delle frasi individuate dalla Gec, con la toga e la coccarda.

"Naturalmente, la protesta assumerà maggior significato più numerosa sarà la partecipazione. Chiediamo dunque a tutti di intervenire ed in ogni caso di sollecitare tutti i colleghi a farlo", dicono gli organizzatori della protesta.