Antimafia: Malan (FdI), 'solidarietà a Colosimo'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "All'elenco degli esponenti di centrodestra presi di mira dalla stampa di sinistra si aggiunge oggi Chiara Colosimo, alla quale esprimo a nome del gruppo di Fratelli d’Italia in Senato solidarietà e stima. Chiara sta svolgendo con abnegazione, correttezza e concreti risultati il suo delicato ruolo di presidente della commissione Antimafia. Il metodo usato per colpirla è oltremodo sgradevole, perché, non potendole contestare nulla che la riguardi personalmente, scava tra i suoi legami di parentela. Conosco però la sua tempra e sono convinto che non si lascerà scalfire". Lo dichiara in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.