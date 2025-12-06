Home > Flash news > Antisemitismo: Delrio a Gasparri, 'no a strumentalizzazioni, il confront...

Antisemitismo: Delrio a Gasparri, 'no a strumentalizzazioni, il confronto sia nel merito'

Roma, 6 dic (Adnkronos) – "Con Gasparri abbiamo scambiato una battuta due giorni fa. Cerchiamo di essere seri. Senza strumentalizzazioni si avvii un confronto all’interno dei partiti e fra i partiti nelle sedi opportune”. Così il senatore del Pd Graziano Delrio.