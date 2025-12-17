Antisemitismo: Fratoianni a Meloni, 'allarme? Non guardi da questa parte...'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "Presidente Meloni, glielo chiedo con sincerità : guardi in questo Parlamento non c’è nessuno o nessuna che abbia mai messo in discussione per un solo momento la necessità di mantenere alta la guardia contro ogni rischio di ritorno dell’antisemitismo. Noi, per quello che ci riguarda, siamo uomini e donne che vengono da una cultura politica fatta da chi ha dato il sangue e la vita per combattere l’antisemitismo, laddove l’antisemitismo si era fatta macchina di sterminio nelle culture fasciste e naziste.

Allora se proprio deve guardare da qualche parte non guardi di qua quando lancia quell’allarme".Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs nell’Aula di Montecitorio nel corso delle dichiarazioni di voto finali sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio.