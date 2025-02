16 denunciati per Apologia al fascismo con DASPO per la commerazione di Acca ...

16 denunciati per Apologia al fascismo con DASPO per la commerazione di Acca ...

La procura di Roma ha emesso 16 denunce per i reati di Apologia al Fascismo e DASPO “fuori contesto”, questo il risultato dell’indagine relativa agli episodi che si verificano annualmente per la commemorazione di Acca Larenzia.

Apologia al Fascismo e Daspo, questa l’accusa per i 16 denunciati

Il DASPO è stato applicato “fuori contesto” vale a dire che non serve commettere atti di violenza per riceverlo e ne tantomeno essere presenti ad un evento sportivo, motivazione canonica per cui viene emesso, tuttavia ha una misura preventiva al fine di evitare che i denunciati possano presenziare ad eventi sportivi pubblici.

I provvedimenti hanno coinvolto persone che risiedono a Roma ma anche in altre città italiane come Milano, Napoli, Salerno, Caserta e Avellino. Il DASPO è stato emesso perché figurano anche ultras della Lazio, della Roma e del Napoli.

La denuncia per “Apologia al Fascismo” arriva per la presenza annuale alla commemorazione fascista di Acca Larenzia negli ultimi due anni.

Le misure dei provvedimenti

Per 3 dei 16 denunciati il DASPO ha una durata di 6 anni con obbligo di firma. Per gli altri 13 la pena è minore. Il DASPO ha infatti una durata variabile tra 1 e 2 anni.

La procura di Roma non intende fermarsi, starebbe pensando di denunciare altre 200 persone, sempre con il DASPO fuori contesto. Figurerebbero anche alcuni dei manifestanti presenti al corteo a San Lorenzo in memoria di Ramy Elgaml, il ragazzo morto nell’inseguimento con i Carabinieri a Milano lo scorso 24 novembre.