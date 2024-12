Appello della Procura di Milano per la custodia cautelare di Alessandro Basciano

Il caso di Alessandro Basciano

La Procura di Milano ha avviato un appello al Riesame riguardo alla revoca della custodia cautelare nei confronti di Alessandro Basciano, un dj noto, accusato di stalking nei confronti della influencer Sophie Codegoni. Dopo essere stato arrestato e rinchiuso nel carcere di San Vittore, Basciano è stato scarcerato il 23 novembre, ma la sua libertà potrebbe essere di breve durata. L’ufficio del pubblico ministero, rappresentato dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pm Antonio Pansa, ha richiesto che il 35enne venga posto agli arresti domiciliari.

Le accuse di stalking

Sophie Codegoni, 23 anni, ha recentemente confermato le accuse di stalking durante un’interrogazione con gli inquirenti. La giovane ha rivelato di aver subito insulti, minacce di morte e comportamenti persecutori da parte di Basciano per un periodo prolungato, quasi un anno e mezzo. Nonostante la scarcerazione dell’ex fidanzato, la modella ha ribadito la sua paura e la necessità di protezione. La sua testimonianza è stata supportata da una seconda denuncia presentata il 14 novembre, che ha portato all’ordinanza di custodia cautelare inizialmente emessa.

Il procedimento giudiziario

Il Riesame ora dovrà fissare una data per discutere il ricorso presentato dalla Procura. La decisione di revocare la custodia cautelare è stata presa dalla giudice per le indagini preliminari Anna Magelli, ma l’appello della Procura sottolinea la gravità delle accuse e la necessità di tutelare la vittima. La questione solleva interrogativi sulla gestione dei casi di stalking e sulla protezione delle vittime, evidenziando l’importanza di un sistema giudiziario che risponda in modo adeguato a tali situazioni.