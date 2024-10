Il presidente Sergio Mattarella ha fatto il suo ingresso al Teatro Regio di Parma per celebrarne i novant’anni del Consorzio del Parmigiano Reggiano. La sua presenza è stata accolta da un caloroso applauso e da una standing ovation da parte del pubblico presente sia in sala che nei palchi. Durante l’evento, al presidente è stato consegnato un “Coltello d’oro”, un’elegante creazione di oreficeria italiana in oro, che rappresenta il famoso coltello a mandorla usato per aprire le forme di formaggio.

Esecuzione dell’Inno di Mameli

Dopo il saluto formale al presidente, la Gerardo Di Lella Grand Òrchestra, insieme a un coro, ha eseguito l’Inno di Mameli.

La conduzione di Federico Quaranta

Successivamente, la serata è proseguita con la conduzione di Federico Quaranta.

Tra gli spettatori si trovava anche il ministro Francesco Lollobrigida, responsabile dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.