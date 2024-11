Archiviazione per Antonio Angelucci: il gip chiude il caso di corruzione

Il caso Angelucci: le accuse e l’archiviazione

Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha archiviato la posizione del parlamentare della Lega, Antonio Angelucci, coinvolto in un’inchiesta per presunta istigazione alla corruzione. La decisione arriva dopo la denuncia presentata dall’ex assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, e segna un importante passo nella vicenda che ha tenuto banco negli ultimi mesi.

Le accuse e la difesa di Angelucci

Secondo quanto riportato, Angelucci, proprietario delle cliniche del Gruppo San Raffaele, avrebbe offerto 250mila euro a D’Amato per sbloccare il pagamento di crediti vantati dal San Raffaele di Velletri. Questi crediti erano stati congelati dalla Regione a causa di presunte irregolarità. D’Amato, all’epoca dei fatti, aveva il compito di monitorare il rientro del deficit sanitario regionale e rifiutò l’offerta, segnalando l’accaduto alle autorità competenti.

La decisione del pm e le reazioni

Dopo un approfondimento investigativo, il pm di Roma, Gennaro Varone, ha richiesto l’archiviazione del caso, evidenziando l’assenza di prove concrete riguardo all’offerta corruttiva. Angelucci ha commentato la decisione esprimendo la sua fiducia nella giustizia e sottolineando che le accuse mosse nei suoi confronti da D’Amato erano infondate. “Risponde e risponderà la giustizia”, ha dichiarato il parlamentare, ribadendo la sua innocenza.

Implicazioni politiche e sociali

Questo caso ha sollevato interrogativi non solo sulla condotta di Angelucci, ma anche sull’integrità del sistema sanitario regionale. La vicenda ha messo in luce le fragilità del settore e la necessità di una maggiore trasparenza nelle operazioni finanziarie legate alla sanità pubblica. La chiusura del caso potrebbe portare a una riflessione più ampia sulle pratiche corruttive e sulla necessità di rafforzare i controlli interni.

Conclusioni e prospettive future

Con l’archiviazione del caso, Angelucci può ora concentrarsi sulla sua attività politica, mentre D’Amato dovrà affrontare le conseguenze delle sue accuse. La vicenda rimane comunque un campanello d’allarme per la politica italiana, evidenziando l’importanza di mantenere elevati standard etici e di trasparenza, soprattutto in ambiti delicati come quello della sanità.