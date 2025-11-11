Aree interne: Avs, 'dopo indagine Swg proporremo pdl, dialogo con i cittadini'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Oggi abbiamo presentato un'analisi, un'inchiesta fatta direttamente all'interno delle aree interne del nostro Paese. La prima dopo tanti anni, dalla seconda guerra mondiale, che rivela una realtà alquanto inquietante. Riguarda quasi 13 milioni degli abitanti del nostro Paese e rivela un'enorme preoccupazione per il livello di occupazione che è sempre più problematico soprattutto per le giovani generazioni, l'accesso faticoso ai servizi pubblici, la mancanza di trasporti e collegamenti adeguati con i centri dove ci sono anche i servizi stessi e un dissesto idrogeologico che pervade il Paese".

Così il capogruppo alla Camera di Avs Luana Zanella, durante la conferenza stampa di presentazione dell’indagine Swg sulle aeree interne alla Camera.

"Abbiamo incaricato Swg per questo tipo di analisi" perché, prosegue Zanella, "intendiamo proporre un disegno di legge, una proposta di legge, che vada veramente incontro a queste necessità, interloquendo però con le realtà stesse. Da domani faremo una serie di interventi e di nostre iniziative sui territori per includere e coinvolgere la popolazione stessa e non quindi calare un progetto di legge dall'alto".

"Questa inchiesta e poi il dialogo che seguirà con i cittadini – sottolinea il capogruppo di Avs al Senato Peppe De Cristofaro – diventeranno la base per una proposta di legge che noi presenteremo che cercherà perlomeno di accendere i riflettori su questa gigantesca questione rispetto alla quale emerge in maniera clamorosa la totale inazione del governo nazionale". "Il decreto montagna di alcuni mesi fa non incide minimamente su questi temi e anzi produce soltanto danni", conclude.