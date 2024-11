Un uomo di 47 anni è stato arrestato per la detenzione di fuochi d'artificio non autorizzati e merce rubata.

Un’operazione della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Milano ha recentemente portato a termine un’importante operazione che ha portato all’arresto di un uomo di 47 anni, accusato di detenzione e vendita di prodotti esplodenti non autorizzati. L’operazione è scattata dopo che gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno ricevuto segnalazioni riguardanti la presenza di fuochi d’artificio non riconosciuti e privi di marchio CE in un’abitazione a Settimo Milanese.

Scoperta di un ingente quantitativo di esplosivi

Durante la perquisizione dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto ben 272 batterie di tubi da lancio di fuochi d’artificio di varie dimensioni e 990 petardi artigianali, per un peso complessivo di circa mille chili. La situazione ha richiesto l’intervento del nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che ha messo in sicurezza l’area per evitare potenziali esplosioni. La merce sequestrata ha un valore stimato di circa 120mila euro, includendo anche altri beni rubati rinvenuti nell’abitazione.

Un’attività illecita ben organizzata

Le indagini hanno rivelato che l’uomo non solo deteneva fuochi d’artificio senza licenza, ma era anche attivamente coinvolto nella loro vendita. Attraverso l’analisi di messaggi e foto trovati in una chat, è emerso che il 47enne proponeva la vendita di questi articoli pericolosi. Inoltre, nella sua abitazione sono stati rinvenuti vari oggetti di valore, tra cui profumatori per ambienti, sigarette elettroniche e numerose scatole di vino, tutti proventi di furti. In un capannone vicino, gli agenti hanno sequestrato diversi televisori e confezioni di vini pregiati, confermando l’ipotesi di un’attività illecita ben strutturata.