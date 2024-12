Introduzione alle perturbazioni in arrivo

Nei prossimi giorni, l’Italia si prepara a un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Due perturbazioni, una più intensa dell’altra, si avvicinano al nostro Paese, portando con sé freddo e nevicate. Secondo le previsioni, il maltempo colpirà in particolare le regioni del Centro-Sud, mentre il Nord Italia verrà in gran parte risparmiato da questo primo peggioramento.

Dettagli sulle previsioni meteo

Martedì 3 dicembre, il maltempo inizierà a manifestarsi con piogge sul levante ligure e sulla Toscana settentrionale, estendendosi anche al Lazio, dove si prevedono precipitazioni moderate. Entro la serata, il maltempo raggiungerà le regioni meridionali, portando con sé un clima instabile. Mercoledì e giovedì, l’arrivo di aria fredda darà vita a un vortice ciclonico che influenzerà in modo significativo il tempo, in particolare sulle regioni adriatiche e sulla Sicilia. Qui, non mancheranno temporali e nevicate, con fiocchi che scenderanno copiosi sugli Appennini a quote superiori ai 1200 metri.

Impatto delle perturbazioni sul territorio

Il maltempo non si limiterà a portare pioggia, ma anche neve, che scenderà a quote sempre più basse man mano che le temperature si abbassano. Giovedì, il centro depressionario si sposterà verso la Grecia, continuando a influenzare il tempo sul medio e basso Adriatico. Le nevicate si attesteranno poco sotto i 1000 metri sui rilievi centrali, mentre il Nord Italia rimarrà al momento al di fuori di questo peggioramento. Tuttavia, un secondo vortice, in arrivo dall’Artico, è previsto per l’8 dicembre, promettendo un ulteriore abbassamento delle temperature e nevicate anche a quote più basse sulle Alpi.

Previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Per quanto riguarda le previsioni specifiche, lunedì 2 dicembre si prevede un tempo prevalentemente soleggiato al Nord, mentre al Centro ci saranno alcune nubi. Al Sud, invece, il cielo sarà nuvoloso con poche piogge. Martedì, il Nord vedrà un aumento della nuvolosità con piogge sul levante ligure, mentre al Centro le piogge interesseranno l’alta Toscana e il Lazio. Mercoledì, il maltempo si intensificherà, con condizioni instabili al Centro e al Sud. Giovedì, l’instabilità continuerà, ma si prevede una breve tregua tra venerdì e sabato, prima di un nuovo peggioramento previsto per l’Immacolata.