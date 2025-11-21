Assilea, Giuseppe Schlitzer nuovo direttore generale

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – Il Consiglio di amministrazione di Assilea, Associazione italiana leasing, ha deliberato la nomina del prof. Giuseppe Schlitzer come nuovo Direttore Generale dell’Associazione per il triennio 2025- 2027. Schlitzer assumerà l'incarico a partire dal 24 novembre 2025, succedendo al Dott. Luca Ziero, in carica dal luglio 2022. Nato a Napoli, 63 anni, Schlitzer vanta una lunga e solida carriera nel mondo finanziario, istituzionale e delle associazioni di impresa avendo ricoperto ruoli di rilievo, tra gli altri, in Banca d'Italia, Confindustria, Febaf e da ultimo presso l’Asif, l’autorità di vigilanza e antiriciclaggio della Santa Sede.

È inoltre docente di finanza internazionale presso l’Università Europea di Roma.

Nel ruolo di Direttore Generale, Giuseppe Schlitzer avrà la responsabilità di realizzare gli obiettivi associativi previsti dalle linee guida programmatiche definite dal Consiglio associativo e dal Presidente Paolo Guzzetti per il triennio 2025-2027 riguardanti in particolare il rafforzamento dell’azione di rappresentanza in tutte le sedi istituzionali per far conoscere il prodotto leasing e tutelarne le peculiarità. L’impegno di Assilea si concentrerà nel triennio in particolare su tre temi prioritari di grande rilevanza per il settore del leasing, la definizione di un quadro normativo prudenziale (Crr3 – Basilea 3+) che valorizzi il ruolo del leasing a supporto dell’economia, la promozione del ruolo del leasing come strumento per lo sviluppo di un’economia più verde e digitale e infine il riconoscimento della piena ammissibilità del leasing in tutti i programmi di agevolazione e incentivo per le imprese.

Il leasing si conferma come il principale strumento finanziario utilizzato dalle pmi per investire, innovare e crescere. Nonostante il contesto di elevata incertezza per le imprese causato dalle tensioni geopolitiche e dalla ridefinizione dei rapporti commerciali in atto a livello globale, cresce infatti il credito leasing alle imprese italiane nei primi dieci mesi del 2025 (+5,7%) con un volume di nuove operazioni di oltre 29,3 mld di euro.