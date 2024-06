Atletica: Jacobs, 'io e Ali abbiamo fatto gara incredibile, solo l'inizio in vista di Parigi'

Turku, 18 giu. (Adnkronos) - "Sono veramente contento per le due gare di oggi, dove sono sceso due volte sotto i 10 secondi, era quello che avevo pronosticato, passo dopo passo e gara dopo gara, poteva arrivare un'ottima conferma per il lavoro che stiamo facendo. Sono contentissimo per me,...

Turku, 18 giu. (Adnkronos) – "Sono veramente contento per le due gare di oggi, dove sono sceso due volte sotto i 10 secondi, era quello che avevo pronosticato, passo dopo passo e gara dopo gara, poteva arrivare un'ottima conferma per il lavoro che stiamo facendo. Sono contentissimo per me, ma allo stesso tempo anche per Chituru Ali, ha fatto veramente un'ottima gara, io mi sento un po' il suo fratello maggiore. Abbiamo fatto una gara incredibile e questo è solo l'inizio di una grande stagione che continuerà ovviamente con le Olimpiadi di Parigi". Lo ha detto il velocista azzurro Marcell Jacobs dopo la vittoria con il crono di 9.92 nel meeting di Turku in Finlandia.