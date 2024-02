Atletica: Nobili (Iv), 'governo Meloni nemico di Roma e dello sport'

Roma, 28 feb (Adnkronos) – "Quello che è accaduto oggi è incredibile. A causa della mancata copertura economica che il governo Meloni ha negato, nonostante l'impegno di Roma e del Coni, la Fidel ha dovuto rinunciare alla candidatura ad ospitare i mondiali di Atletica 2027, un grande evento che avrebbero garantito un indotto importantissimo alla Capitale e crescita al sistema sportivo italiano. Oltre a garantire a Roma una centralità internazionale in continuità con gli Europei di Atletica che ospiteremo nel 2024". Lo scrive sui social Luciano Nobili, di Italia Viva.

"Dopo il fallimento della Meloni e Tajani su Expo e sull'agenzia antiriciclaggio, dal governo arriva un nuovo schiaffo a Roma. Peraltro dopo le parole di pochi giorni fa del ministro dello Sport che aveva detto sì alla candidatura, senza che però il governo stanziasse le necessarie risorse a garanzia", prosegue il consigliere regionale del Lazio.

"Una decisione assurda e controproducente che fotocopia il no alle Olimpiadi di Virginia Raggi, da cui la premier ha evidentemente preso spunto", dice ancora Nobili.

(Adnkronos) – "Più in generale evidentemente il governo ha un problema con lo sport e i grandi eventi nella Capitale, nonostante il recentissimo successo della Ryder Cup? Come è possibile rinunciare ad un evento per cui l'infrastruttura principale – lo stadio – già c'è? Come è possibile che tutte le risorse dello sport siano destinate a Milano Cortina e all'Atp di Torino?", prosegue.

"Presidente @GiorgiaMeloni, ministro @andreaabodi, perché avete deciso di abbandonare così la Capitale? Sindaco @gualtierieurope, Presidente @roccapresidente nulla da dire su questo gravissimo errore?", conclude.