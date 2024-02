Atletica: Simeoni, 'mi dispiace per mancata candidatura a Mondiali 2027'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Non sono a conoscenza di come siano andate le cose, posso solo dire che mi dispiace" per la mancata candidatura ai Mondiali di atletica del 2027. Lo dice Sara Simeoni all'Adnkronos. "Quello del 1987 fu una bella edizione, ripeterla sarebbe stato piace...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Non sono a conoscenza di come siano andate le cose, posso solo dire che mi dispiace" per la mancata candidatura ai Mondiali di atletica del 2027. Lo dice Sara Simeoni all'Adnkronos. "Quello del 1987 fu una bella edizione, ripeterla sarebbe stato piacevole; perderla sicuramente dispiace. Ma se non si può, pazienza", aggiunge la campionessa di salto in alto.