Attacco hacker a giornalista: la nuova minaccia degli spyware mercenari

Un attacco mirato e preoccupante

Il mondo del giornalismo sta affrontando una nuova e inquietante minaccia: gli attacchi spyware mercenari. Recentemente, Ciro Pellegrino, giornalista di Fanpage, ha rivelato di essere stato vittima di un attacco informatico mirato. La notizia è emersa quando Pellegrino ha ricevuto un avviso da Apple, che ha segnalato la presenza di spyware sul suo iPhone.

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei professionisti dell’informazione e sulla crescente vulnerabilità a cui sono esposti.

La reazione del giornalista

Pellegrino ha descritto la sua reazione iniziale come una combinazione di rabbia e incredulità. “Inizialmente pensavo fosse una truffa”, ha dichiarato, ma la conferma da parte di esperti ha reso la situazione tragicamente reale. La notifica di Apple ha avvertito il giornalista che il suo dispositivo era stato preso di mira a causa della sua identità e delle sue attività professionali. Questo attacco non è isolato; è parte di un fenomeno più ampio che coinvolge giornalisti e attivisti in tutto il mondo.

Il contesto degli spyware mercenari

Gli spyware mercenari rappresentano una delle minacce digitali più sofisticate e pericolose. Questi software, spesso utilizzati da governi e organizzazioni per monitorare e silenziare dissidenti, sono diventati sempre più accessibili. La notifica di Apple ha rivelato che oltre 150 Paesi sono stati coinvolti in attacchi simili, evidenziando la portata globale di questa problematica. Pellegrino ha sottolineato l’importanza di una risposta adeguata, non solo da parte delle aziende tecnologiche, ma anche delle autorità competenti, per garantire la sicurezza dei giornalisti e la libertà di stampa.

Le indagini in corso

In seguito all’attacco, Pellegrino ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia formale. Le autorità investigative si attiveranno per comprendere le dinamiche di questo attacco e per identificare eventuali responsabili. La situazione di Pellegrino non è un caso isolato; il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, aveva già subito un attacco simile, ma avvisato da Meta. Questo solleva interrogativi su come le aziende tecnologiche gestiscono la sicurezza dei loro utenti e su quali misure preventive possano essere adottate per proteggere i giornalisti.