Il cyber attacco all’Inps: un evento preoccupante

Recentemente, l’InpsServizi S.P.A., società in house dell’Inps, ha subito un attacco informatico di tipo ransomware che ha portato al blocco di alcuni server. Questo evento ha reso temporaneamente indisponibili diversi applicativi gestionali e i dati forniti ai clienti. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, che si chiedono quali siano le implicazioni di un simile attacco e come proteggere le proprie informazioni personali.

Le conseguenze immediate dell’attacco

Secondo una nota ufficiale dell’Inps, l’accaduto è stato denunciato prontamente a tutte le autorità competenti. Le indagini sono attualmente in corso per comprendere l’entità del danno e le modalità con cui i criminali informatici sono riusciti a infiltrarsi nei sistemi. È fondamentale rassicurare i cittadini che il Contact Center, il principale servizio di assistenza dell’Inps, non è stato colpito dall’attacco e rimane operativo. Tuttavia, la situazione ha messo in luce la vulnerabilità delle infrastrutture digitali e l’importanza di misure di sicurezza adeguate.

Come proteggere i propri dati in caso di attacchi informatici

In un contesto in cui gli attacchi ransomware sono in aumento, è essenziale adottare misure preventive per proteggere i propri dati. Ecco alcuni consigli pratici:

Utilizzare password forti: Le password devono essere complesse e uniche per ogni account.

Le password devono essere complesse e uniche per ogni account. Attivare l’autenticazione a due fattori: Questa misura aggiuntiva può prevenire accessi non autorizzati.

Questa misura aggiuntiva può prevenire accessi non autorizzati. Effettuare backup regolari: Mantenere copie di sicurezza dei dati può ridurre il rischio di perdita in caso di attacco.

Mantenere copie di sicurezza dei dati può ridurre il rischio di perdita in caso di attacco. Essere cauti con le email: Non aprire allegati o cliccare su link sospetti.

Inoltre, è importante rimanere informati sulle ultime minacce informatiche e aggiornare regolarmente i software di sicurezza. La consapevolezza è il primo passo per difendersi da attacchi sempre più sofisticati.