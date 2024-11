Indagini in corso dopo l'incursione nella sede del partito in Galleria Mancuso.

Un attacco alla sede del partito

Nella notte scorsa, la sede di Fratelli d’Italia a Catanzaro, situata in Galleria Mancuso, è stata teatro di un atto vandalico che ha suscitato indignazione tra i membri del partito e i cittadini. Persone non identificate hanno forzato la porta d’ingresso, introducendosi nei locali e causando danni significativi. Gli aggressori hanno strappato manifesti e lasciato scritte ingiuriose sui muri, un gesto che non solo danneggia la proprietà, ma colpisce anche la dignità di un’intera comunità politica.

Il manifesto di Wanda Ferro danneggiato

Tra i manifesti strappati, uno in particolare ha attirato l’attenzione: quello che ritraeva Wanda Ferro, sottosegretaria di Stato all’Interno e leader del partito in Calabria. Questo atto non è solo un attacco a un simbolo politico, ma rappresenta anche un attacco diretto alla figura di una donna che ha dedicato la sua carriera al servizio della comunità. La scelta di colpire un’immagine di una donna in una posizione di potere solleva interrogativi sul clima di rispetto e tolleranza che si sta vivendo nel paese.

Indagini in corso e sicurezza pubblica

Immediatamente dopo l’accaduto, il personale della Digos della Questura è intervenuto per avviare le indagini. Le autorità hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di identificare i responsabili di questo gesto inqualificabile. La sicurezza delle sedi politiche è un tema di crescente importanza, e questo episodio mette in luce la necessità di rafforzare le misure di protezione per evitare che simili atti possano ripetersi in futuro. La comunità politica e i cittadini di Catanzaro attendono risposte e giustizia.