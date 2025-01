La Capitale intensifica i controlli di sicurezza in vista del Giubileo, con sanzioni per il bivacco nei monumenti.

Il contesto di sicurezza nella Capitale

Negli ultimi mesi, Roma ha visto un incremento significativo dei controlli di sicurezza, specialmente in vista dell’imminente Giubileo. Le autorità locali hanno intensificato le misure per garantire la sicurezza dei turisti e dei cittadini, in un contesto in cui il patrimonio artistico e culturale della città è sempre più soggetto a sfruttamento e degrado. Il daspo urbano, strumento di prevenzione e repressione, è stato applicato a quattro persone che sono state allontanate dalla zona centrale della città. Questa misura si inserisce in un quadro più ampio di regolamentazione e controllo, volto a preservare la dignità dei luoghi storici e a garantire un’esperienza positiva per i visitatori.

Il daspo urbano e le sue implicazioni

Il daspo urbano è un provvedimento che consente alle autorità di allontanare individui da determinate aree della città, in particolare quelle ad alta affluenza turistica. Questo strumento è stato introdotto per combattere fenomeni di degrado urbano, come il bivacco e l’accattonaggio, che possono compromettere l’immagine della Capitale. Le sanzioni sono state applicate in base al regolamento di polizia urbana, che vieta esplicitamente il bivacco sui monumenti e in altre aree sensibili. La decisione di intensificare i controlli è stata presa dal prefetto Lamberto Giannini, il quale ha sottolineato l’importanza di garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti.

Zone a vigilanza rafforzata

In aggiunta alle misure già adottate, le autorità hanno deciso di istituire zone a vigilanza rafforzata, in particolare nelle aree della stazione Termini e del rione Esquilino. Questi luoghi, già noti per la loro affluenza, saranno monitorati più attentamente per prevenire comportamenti scorretti e garantire la sicurezza pubblica. Le esperienze di altre città italiane, come Bologna, Firenze, Milano e Napoli, hanno dimostrato l’efficacia di tali misure nel contrastare il degrado urbano e nel migliorare la qualità della vita dei cittadini. La Capitale, dunque, si allinea a queste pratiche, cercando di affrontare in modo proattivo le sfide legate alla sicurezza e alla fruizione del patrimonio culturale.