Aumento del consumo di droghe in Europa: analisi delle acque reflue

Un’analisi approfondita del consumo di droghe in Europa

Un recente studio ha messo in luce un fenomeno preoccupante: l’aumento del consumo di sostanze stupefacenti come Mdma, cocaina e anfetamina in diverse città europee. Questo dato emerge dall’analisi delle acque reflue condotta in 128 città, inclusi Turchia e Norvegia, da parte del gruppo Score (Sewage Analysis CORe group Europe) in collaborazione con l’Euda (European Union Drugs Agency). L’analisi ha coinvolto campioni di acque reflue raccolti quotidianamente per un periodo di una settimana, tra marzo e maggio 2024, e ha interessato una popolazione di circa 68,8 milioni di persone.

Le sostanze analizzate e i risultati

Lo studio ha esaminato sei sostanze stimolanti: anfetamine, cocaina, metanfetamina, Mdma/ecstasy, ketamina e cannabis. I risultati mostrano un incremento significativo nel consumo di Mdma e cocaina, mentre sorprendentemente si registra una diminuzione del consumo di cannabis. Questo cambiamento nei modelli di consumo potrebbe riflettere una serie di fattori socio-culturali e di disponibilità delle sostanze sul mercato. La crescente popolarità di eventi musicali e festival potrebbe aver contribuito all’aumento dell’uso di Mdma, noto per i suoi effetti euforici.

Implicazioni per la salute pubblica

Questi dati sollevano interrogativi importanti riguardo alla salute pubblica e alla necessità di strategie di intervento più efficaci. L’aumento del consumo di droghe stimolanti è associato a rischi significativi per la salute, tra cui overdose, problemi cardiaci e disturbi mentali. Le autorità sanitarie europee devono affrontare questa emergenza con campagne di sensibilizzazione e programmi di prevenzione mirati, specialmente tra i giovani, che sembrano essere i più colpiti da queste tendenze. È fondamentale che i governi collaborino per sviluppare politiche comuni che affrontino il problema del consumo di droghe in modo integrato e sostenibile.