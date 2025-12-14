Australia: polizia, 12 morti e 29 feriti, è stato attacco terroristico**

**Australia: polizia, 12 morti e 29 feriti, è stato attacco terroristi...

Canberra, 14 dic. (Adnkronos) – E' salito ad almeno 12 persone uccise e 29 ferite il bilancio della sparatoria a Bondi Beach a Sydney, in Australia. Lo ha confermato il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Mal Lanyon, nel corso di una conferenza stampa. Lanyon ha aggiunto che si è trattato di un attacco terroristico.