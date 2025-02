Austria: Parrini (Pd), 'accordo tra Popolari, Socialdemocratici e Liberali ottima notizia'

Roma, 27 feb (Adnkronos) - "Quando in un Paese esiste un robusto partito autoritario di ultradestra come la Fpö di Herbert Kickl - dichiaratamente antieuropeista e contrario ai valori di fondo delle Costituzione - le forze parlamentari che credono nella democrazia e nell'europeismo de...

Roma, 27 feb (Adnkronos) – "Quando in un Paese esiste un robusto partito autoritario di ultradestra come la Fpö di Herbert Kickl – dichiaratamente antieuropeista e contrario ai valori di fondo delle Costituzione – le forze parlamentari che credono nella democrazia e nell'europeismo devono mettere in secondo piano ciò che può dividerle e unirsi per non affidare il governo nelle mani di estremisti irresponsabili". Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente commissione Affari Costituzionali.

"Devono farlo senza se e senza ma, siglando compromessi trasparenti e ragionevoli. Lo impone il senso di responsabilità nazionale. Si chiama patriottismo costituzionale", aggiunge Parrini.