Auto: F.Giugiaro, Torino ha ancora capacità progettuale, va recuperata produzione

Milano, 22 ott. – (Adnkronos) – "Torino non ha perso la capacità progettuale a 360 gradi, ha perso la produzione: ma se qualcuno volesse fare un'auto da zero basta che abbia il budget e a Torino gliela possiamo anche produrre". Così, intervenendo alla cerimonia di proclamazione di Auto Europa 2025, organizzata dall'Uiga, il designer Fabrizio Giugiaro rivendica le potenzialità del capoluogo piemontese nell'automotive.

"Ci dispiace avere perso le 1000 auto al giorno che si facevano negli anni Ottanta. Ma per questo – aggiunge – non si devono fare troppe critiche a Stellantis perché le istituzioni e i sindacati hanno avuto un ruolo determinato in questo disastro. Purtroppo c'è stata una commistione di problematiche e non è solo il privato che ne ha la responsabilità".