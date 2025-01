Autonomia: Ceccanti, 'quesito poco chiaro, rischio anomalo plebiscito su articolo Carta'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Come, insieme ad altri, mi era capitato di segnalare, il nodo insuperabile per l'ammissibilita' del referendum sull'autonomia come riformulato dalla Cassazione era costituito dalla mancanza di chiarezza del quesito che avrebbe portato a un anomalo ple...

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – "Come, insieme ad altri, mi era capitato di segnalare, il nodo insuperabile per l'ammissibilita' del referendum sull'autonomia come riformulato dalla Cassazione era costituito dalla mancanza di chiarezza del quesito che avrebbe portato a un anomalo plebiscito su un articolo della Costituzione". Così il costituzionalista Stefano Ceccanti sulla decisione della Consulta di non ammissibilità del referendum sull'autonomia.