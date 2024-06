Autonomia: Ciani, 'pagata di notte cambiale alla Lega'

Roma, 19 giu (Adnkronos) - "Di notte, in tutta fretta, come chi deve nascondere il proprio operato, governo e maggioranza hanno approvato l’autonomia differenziata: la cambiale che avevano sottoscritto con la Lega, in cambio del Premierato. Mettendo in discussione due pilastri della nazio...

Roma, 19 giu (Adnkronos) – "Di notte, in tutta fretta, come chi deve nascondere il proprio operato, governo e maggioranza hanno approvato l’autonomia differenziata: la cambiale che avevano sottoscritto con la Lega, in cambio del Premierato. Mettendo in discussione due pilastri della nazione: l’unità e la solidarietà. Ma con queste norme il conto salato lo pagheranno gli italiani: non lo permetteremo". Lo scrive sui social il vicepresidente del gruppo Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos Paolo Ciani.