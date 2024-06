Autonomia: Fontana, ferma condanna per disordini, amareggiato e deluso'**

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Voglio ribadire ancora una volta la ferma condanna per quanto avvenuto nei giorni scorsi nell’Aula della Camera dei deputati. Questo grave episodio mi ha molto amareggiato e deluso. Chi rappresenta le Istituzioni deve comportarsi in maniera consona. È u...

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "Voglio ribadire ancora una volta la ferma condanna per quanto avvenuto nei giorni scorsi nell’Aula della Camera dei deputati. Questo grave episodio mi ha molto amareggiato e deluso. Chi rappresenta le Istituzioni deve comportarsi in maniera consona. È una responsabilità che abbiamo soprattutto nei confronti delle nuove generazioni". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo in occasione della Relazione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.