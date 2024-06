Autonomia: Gasparri, 'Fi determinante per garanzie per Sud'

Autonomia: Gasparri, 'Fi determinante per garanzie per Sud'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Al Senato Forza Italia ha dato un contributo decisivo per migliorare la legge sull’autonomia e introdurre meccanismi di garanzia per il Sud. L'ho precisato in questi giorni e lo ribadisce giustamente il senatore Mario Occhiuto, che fece in Aula a nome del...

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "Al Senato Forza Italia ha dato un contributo decisivo per migliorare la legge sull’autonomia e introdurre meccanismi di garanzia per il Sud. L'ho precisato in questi giorni e lo ribadisce giustamente il senatore Mario Occhiuto, che fece in Aula a nome del gruppo del senato di Forza Italia la dichiarazione di voto a favore del provvedimento, dopo aver dato un essenziale contributo al suo miglioramento. È talmente vero che ieri la mia dichiarazione ha ripreso letteralmente i concetti che il senatore Mario Occhiuto aveva espresso in Aula e che ci hanno portato a un voto favorevole, come oggi ribadisce il collega che ha seguito in maniera puntuale e attenta il provvedimento". Lo ribadisce il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

"Pertanto le sue parole di allora, che ho fatto mie, e quelle di oggi. confermano come Forza Italia abbia fatto bene a votare a favore e quanto sia stata decisiva per introdurre meccanismi di garanzia. Il resto -aggiunge l'esponente azzurro- verrà nelle trattative tra Stato e Regioni, nel rispetto dei Lep e nelle decisioni da assumere alla luce di risorse che garantiscono delle prestazioni uguali per tutti. I problemi del Sud sono antichi e in molti casi ancora da risolvere. Non nascono con questa legge, anzi nascono con le normative precedenti e quelle esistenti. La sfida del futuro è quella proprio di superare alcune distanze".

"I tempi poi di approvazione del provvedimento, considerato che siamo al ventesimo mese della legislatura, sono tutt'altro che affrettati, ma tali da consentire l'attuazione del nostro programma di governo. Che prevede -ricorda Gasparri- l'elezione diretta del premier, la riforma della giustizia, la riforma del fisco, la riforma dell'autonomia e ancora tanti altri argomenti che dobbiamo affrontare".