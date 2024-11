Autonomia: Guerra (Pd), 'Calderoli e Fontana per secessione ricchi'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "Padania libera! Calderoli e Fontana, rimpiangono i bei tempi. Ci sarebbe da sorridere se non fossero un presidente di regione e un ministro della Repubblica che rievocano lo slogan principale a favore della 'indipendenza' della Padania. Questa è l’autonomia differenziata che hanno in mente: la secessione dei ricchi. Un progetto incostituzionale, come ha ricordato la Corte". Lo scrive sui social Maria Cecilia Guerra della segreteria nazionale del Partito Democratico.