Autonomia: Pd, 'è secessione dei ricchi, ci mobiliteremo'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “Se sarà necessario ci mobiliteremo nel Paese a sostenere il no all’autonomia differenziata con il referendum, perché l’autonomia differenziata approvata al Senato e incardinata alla Camera spaccherà il Paese in due e aumenterà...

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Se sarà necessario ci mobiliteremo nel Paese a sostenere il no all’autonomia differenziata con il referendum, perché l’autonomia differenziata approvata al Senato e incardinata alla Camera spaccherà il Paese in due e aumenterà le disuguaglianze. E’ la secessione dei ricchi, si è materializzato con il Ddl Calderoli quel disegno leghista della prima ora”. Così Sandro Ruotolo, della Segreteria nazionale del Pd.

“La bandiera del Leone di San Marco vista sventolare sui banchi del Senato ne è la riprova. Si realizzerà, per legge, la rimozione della questione meridionale. Vi immaginate che fine farà il Servizio sanitario nazionale? Nord e Sud? Già oggi, come certifica lo Svimez, sono ripresi i viaggi della speranza. E gli asili nido, la scuola primaria, quella secondaria? Faremo di tutto per bloccare l’autonomia differenziata. Senza un Mezzogiorno competitivo non ci sarà la ripresa per l’intero Paese”, conclude Ruotolo.