Autonomia: Renzi, 'Consulta conferma che Calderoli non sa fare riforme'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – La sentenza della Corte costituzionale sull'autonomia differenziata "è il segnale che Calderoli quando si mette a scrivere le leggi non è capace. Vent’anni fa ha fatto una legge elettorale che lui, Calderoli, ha detto: 'Questa legge è una porcata, la chiameremo Porcellum'. Le riforme non fanno proprio per lui“. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Agorà' su Raitre.