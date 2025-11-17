Autonomia: Ricciardi, 'non sanno più cosa promettere in vista elezioni'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Questo governo di destra ormai si è ridotto a fare affidamento solo sugli annunci: promesse elettorali senza sostanza. Ultimamente, abbiamo assistito all'ennesimo tentativo di "salvare" la situazione con dichiarazioni su condoni edilizi e pensi...

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "Questo governo di destra ormai si è ridotto a fare affidamento solo sugli annunci: promesse elettorali senza sostanza. Ultimamente, abbiamo assistito all'ennesimo tentativo di "salvare" la situazione con dichiarazioni su condoni edilizi e pensioni minime al Sud da pagare con fondi europei (cosa che non si può fare). Ma non possiamo dimenticare che solo una settimana fa in sede di legge di bilancio è stato approvato un misero aumento di 23 euro all'anno per le pensioni minime.

Ma chi pensano di prendere in giro?". Così Toni Ricciardi, vice presidente del Pd alla Camera.

"Siamo ormai alla fase finale del teatro dell'assurdo, dove, per la paura di perdere consensi in Veneto, si inventano addirittura la firma delle pre-intese per l'autonomia. Questo è un chiaro segno di come il governo stia cercando di rassicurare gli elettori del nord, ma senza concretezza e con promesse vuote. Del resto, la competizione tra lega e FdI porta ormai a questa penosa televendita quotidiana. Siamo in pieno situazionismo. Non sanno più che inventarsi.

Ciò che emerge con chiarezza è la necessità di una risposta forte e compatta dal Mezzogiorno. È arrivato il momento di opporsi in maniera determinata a un governo che continua a giocare con le promesse, senza affrontare i veri problemi del Paese. L'autonomia non passerà e nel frattempo sono certo che il Veneto ci riserverà delle sorprese".