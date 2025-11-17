Autonomia: Sarracino (Pd), 'Meloni tradisce il sud'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni e il ministro Calderoli hanno scelto di andare avanti con l’autonomia differenziata. Con la firma delle pre-intese, prevista per i prossimi giorni". Così Marco Sarracino, responsabile coesione territoriale, Sud e aree interne nella s...

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni e il ministro Calderoli hanno scelto di andare avanti con l’autonomia differenziata. Con la firma delle pre-intese, prevista per i prossimi giorni". Così Marco Sarracino, responsabile coesione territoriale, Sud e aree interne nella segreteria nazionale del Pd.

"Ignorano la sentenza della corte e scelgono di spaccare l’Italia.

Sanciscono per legge che in questo paese i diritti dipendono dal luogo in cui si nasce. Colpiscono la sanità meridionale costringendo le persone a curarsi fuori regione. Scelgono di pagare gli insegnanti del nord più dei loro colleghi meridionali. Cosa pensa di questo ennesimo schiaffo al sud il candidato della destra in Campania Edmondo Cirielli? Cosa ne pensano i parlamentari della destra eletti nel Mezzogiorno che hanno scelto di tradire i territori e le persone grazie alle quali oggi siedono alla Camera e al Senato? Tacciono e sono complici dell’ennesimo schiaffo al sud da parte del governo più antimeridionalista della storia repubblicana".