Allerta maltempo in Liguria: Fiume Bormida a Cairo Montenotte in piena, immagini aeree rivelano l'ingrossamento del corso d'acqua

LE FOTO DAL DRONE: Maltempo e straripamento del fiume Bormida a Cairo Montenotte

In Liguria permane l’allerta per il maltempo a causa delle intense piogge. Il fiume Bormida ha rappresentato una delle maggiori fonti di preoccupazione nel territorio del Savonese. Le riprese aeree mostrano il tratto del fiume ingrossato per le forti precipitazioni nel comune di Cairo Montenotte.