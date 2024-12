Un inizio di stagione straordinario

Le stazioni sciistiche marchigiane di Frontignano e Bolognola stanno vivendo un avvio di stagione senza precedenti. Dal 20 dicembre, giorno dell’apertura degli impianti, migliaia di sciatori e appassionati della neve hanno scelto di trascorrere le loro vacanze sulle montagne delle Marche. Questo afflusso non proviene solo dalla regione, ma anche da aree limitrofe come l’Umbria, la Toscana e il Lazio, dimostrando l’attrattiva crescente di queste località.

Neve di alta qualità e eventi imperdibili

Con una neve di qualità eccezionale, Frontignano e Bolognola si preparano a un Natale da tutto esaurito. Al Saliere Mountain Lounge, uno dei rifugi più rinomati dell’Appennino, gli ospiti possono gustare piatti tipici locali o sorseggiare un aperitivo sui solarium esterni, godendo di una vista mozzafiato. Per la notte di San Silvestro, è previsto un grande party di Capodanno, con la seggiovia che rimarrà aperta fino alle ore 3, offrendo un’esperienza unica per festeggiare l’arrivo del nuovo anno sulla neve.

Numeri da record e nuove iniziative

Francesco Cangiotti, CEO delle Funivie Bolognolaski, ha condiviso i numeri impressionanti di questo avvio di stagione: “Abbiamo mediamente oltre 2500 primi ingressi a Frontignano e 1800 a Bolognola, segno che tantissimi sciatori scelgono le nostre stazioni sciistiche, perfettamente attrezzate per offrire vacanze indimenticabili sulla neve”. Non solo sciatori, ma anche visitatori che desiderano semplicemente godere di un aperitivo in baita stanno affollando le località, attratti dalla possibilità di assaporare un calice di champagne in un’atmosfera alpina.

Inoltre, Cangiotti ha anticipato che sono in attesa degli ultimi permessi dal Comune di Bolognola per avviare lo sci notturno, grazie all’impianto d’illuminazione sulla pista Marchigiana, realizzato lo scorso anno. Questa iniziativa rappresenterebbe un’ulteriore attrattiva per gli amanti della neve, rendendo le piste dei Sibillini uniche nel loro genere.