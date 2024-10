Azione: Mastella, Calenda? Nessun voto a suo favore, la dice lunga su stato sue amicizie'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Non c’è nessuno che ha votato a favore di Calenda, questo la dice lunga sullo stato delle sue amicizie. Io, ovviamente, farò richiesta di danni. Fare pace con lui? Ormai solo in tribunale". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Ra...

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "Non c’è nessuno che ha votato a favore di Calenda, questo la dice lunga sullo stato delle sue amicizie. Io, ovviamente, farò richiesta di danni. Fare pace con lui? Ormai solo in tribunale". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, intervistato riguardo la querelle con il leader di Azione Carlo Calenda dopo il voto di ieri in Senato.