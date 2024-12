Un’ordinanza natalizia senza precedenti

Nel cuore del Comasco, il Comune di Solbiate con Cagno ha emesso un’ordinanza che ha dell’incredibile: il sindaco Federico Broggi ha ufficialmente autorizzato Babbo Natale a sorvolare e atterrare nel territorio comunale nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Questo atto, pubblicato sul sito ufficiale del Comune, è stato motivato dalla volontà di garantire un Natale felice per i bambini della comunità.

Le motivazioni dietro l’atto

Il sindaco, nella sua ordinanza n. 2512, fa riferimento a leggi e decreti riguardanti il soggiorno degli stranieri e il diritto d’asilo, per poi passare a una menzione speciale per la protezione delle renne di Babbo Natale. Broggi sottolinea l’importanza di mantenere viva la magia del Natale, evidenziando come vedere i sorrisi dei bambini la mattina di Natale sia un’esperienza inestimabile. L’ordinanza è quindi un gesto simbolico che mira a creare un’atmosfera di festa e gioia.

Un invito ai bambini

In un toccante invito, il sindaco ha esortato tutti i bambini di Solbiate con Cagno a preparare biscotti e latte per Babbo Natale e i suoi folletti, oltre a carote per le renne. Questo gesto non solo rappresenta una tradizione natalizia, ma è anche un modo per coinvolgere attivamente i più piccoli nella celebrazione delle festività. L’ordinanza, infatti, non è solo un atto burocratico, ma un modo per unire la comunità attorno a un evento che porta gioia e speranza.

La diffusione dell’atto

Il sindaco ha disposto che l’ordinanza venga pubblicata e diffusa ampiamente, non solo sul sito istituzionale, ma anche attraverso i social media e la polizia postale del Polo Nord. Questo approccio mira a garantire che tutti siano a conoscenza di questa iniziativa unica e che la magia del Natale possa essere condivisa da tutti. La decisione di rendere pubblica l’ordinanza sottolinea l’importanza della trasparenza e della partecipazione della comunità in eventi significativi.