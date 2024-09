Banca d'Italia organizza nel 2024 un concorso per 61 posti: ecco i requisiti e la procedura per inviare la domanda online.

La Banca d'Italia ha annunciato un concorso per il reclutamento di 61 laureati o diplomati, tramite un contratto a tempo indeterminato come esperti e assistenti economici. Il termine ultimo per presentare le domande online è il 16 ottobre 2024. Nelle capacità richieste ai candidati figurano l'anal...

La Banca d’Italia ha annunciato un concorso per il reclutamento di 61 laureati o diplomati, tramite un contratto a tempo indeterminato come esperti e assistenti economici. Il termine ultimo per presentare le domande online è il 16 ottobre 2024. Nelle capacità richieste ai candidati figurano l’analisi di dati intricati, la gestione efficace dei progetti, e la collaborazione in team in un ambiente istituzionale dinamico per il conseguimento degli scopi prefissati.

La Banca d’Italia emette con regolarità avvisi di concorso per reclutare personale di varie categorie professionali, sia laureati che non, inclusi borsisti. L’unico modo per ottenere un impiego presso l’istituto è attraverso questi concorsi. Recentemente era stato pubblicato un avviso per 10 esperti in Scienza dei dati, con scadenza delle domande al 14 giugno. Attualmente, è presente un nuovo bando di concorso per 61 laureati sul sito dell’istituzione.

Questi includono:

– 20 specialisti con formazione in discipline economico-aziendali;

– 15 laureati con competenze nelle discipline economico-finanziarie;

– 6 specialisti con competenze economico-politiche;

– 20 assistenti con competenze economiche.

Gli Esperti saranno incaricati di compiti sia a scala nazionale che regionale, correlati all’esplorazione e allo studio nel settore economico e finanziario. Il loro lavoro includerà anche compiti di supporto all’interno del sistema finanziario a livello nazionale ed internazionale. Gli Assistenti saranno invece principalmente coinvolti in compiti operativi o nel fornire supporto agli Esperti nelle loro funzioni di analisi e programmazione nel campo economico-finanziario o amministrativo.

L’annuncio dell’apertura delle posizioni precisa che i laureati in materie politiche, economiche e finanziarie possono candidarsi. Tutti i potenziali impiegati di Bankitalia dovrebbero avere eccezionali competenze analitiche, comunicative, organizzative e interpersonali. Ogni categoria di concorso avrà fasi di selezione diverse. I requisiti fondamentali per candidarsi all’esame pubblico sono: essere cittadini italiani o di uno qualsiasi dei Paesi dell’Unione Europea; avere una solida conoscenza delle lingue italiana e inglese; essere fisicamente adatti per l’incarico; godere dei diritti civili e politici; e non aver mai avuto comportamenti incompatibili con i compiti da svolgere presso la Banca d’Italia.

L’annuncio chiarisce che per potersi candidare al concorso è necessario possedere uno dei seguenti diplomi accademici:

Per poter partecipare al concorso, è necessario avere una laurea magistrale o specialistica con un voto minimo di 105/110 o un equivalente, in una delle seguenti aree di studio: scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), scienze dell’economia (LM-56 o 64/S), finanza (LM-16 o 19/S), relazioni internazionali (LM-52 o 60/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S). Un’altra laurea riconosciuta equivalente a uno di questi titoli è anch’essa accettabile.

Si può partecipare anche con un diploma di laurea del “vecchio ordinamento”, purché ottenuto con un punteggio di almeno 105/110 o un equivalente, in una delle seguenti materie: economia e commercio, economia politica, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, scienze strategiche. Anche in questo caso, un’altra laurea ritenuta equipollente per legge può essere accettata.

Per quanto riguarda i 20 posti per assistenti con specializzazione in economia, non è obbligatorio un titolo di laurea. Si può partecipare al concorso con un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, oppure con una laurea triennale, nelle discipline di scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18) o scienze economiche (L-33).

Per iscriversi al concorso, è necessario registrarsi sul sito ufficiale della Banca d’Italia, accedendo alla specifica sezione dedicata ai concorsi. Si deve disporre di un indirizzo email PEC, dove verranno inviati gli aggiornamenti sul concorso. Dopo la registrazione, si potrà completare l’iscrizione online. Le domande devono essere inviate entro le ore 16:00 del 16 ottobre 2024. Ricordiamo che è possibile partecipare solo a una categoria di concorso.

Le modalità di esecuzione della selezione variano in base a ciascuna classe di concorso . In dettaglio, la competizione avrà un svolgimento diverso se si concorre per il ruolo di Esperto o di Assistente.

Se le richieste di partecipazione eccedono le 3.500, si effettuerà un possibile test pre-selettivo. Questo test si divide in due parti: la prima mira a valutare la comprensione delle discipline tecniche presenti nel programma d’esame. La seconda parte è dedicata all’analisi della competenza in lingua inglese. Il punteggio totale massimo assegnabile è di 100 punti. Essenzialmente, si può accumulare un massimo di 65 punti nella prima sezione del test e fino a 35 punti nella parte che valuta l’inglese.

Se passi i test preliminari, avrai l’opportunità di prendere parte all’esame scritto, consistente in quattro domande a risposta breve secondo i programmi che trovi nel bando di concorso. È inclusa anche una breve redazione in inglese su temi attuali. La durata totale del test verrà determinata dal Comitato di esame e potrà arrivare fino a 5 ore. Dopo questo periodo, il Comitato valuterà i seguenti fattori: competenze tecniche e loro applicazione pratica dei candidati; capacità di sintesi e chiarezza; rilevanza delle risposte e appropriatezza; capacità di ragionamento e critica. Per l’esame scritto, si possono ottenere fino a 15 punti per ogni domanda, con un punteggio totale massimo di 60 punti. Il test verrà considerato superato con almeno nove punti per ogni domanda. Sarà possibile accedere alla prova orale anche nel caso in cui si ottenga meno di 6 punti in una domanda, a patto che il punteggio totale sia almeno 36.

Coloro che superano il test scritto avranno accesso all’esame orale, che comporta una discussione sulle materie citate nel bando di concorso e un colloquio in inglese. L’obiettivo è di verificare la competenza tecnica, l’esposizione, l’abilità nel cogliere le interconnessioni tra gli argomenti e la capacità di ragionamento e giudizio critico del candidato. Per l’orale il punteggio massimo possibile è di 60 punti. Il test è considerato superato con almeno 36 punti.

Se abbiamo più di 1.500 candidati per il posto di assistente, sarà necessario un test preliminare, in base ai punteggi ottenuti nel diploma di istruzione secondaria o nella laurea.

In relazione a questo concorso, il candidato dovrà realizzare un breve saggio in inglese su argomenti attuali e rispondere a tre domande relative ai temi del bando. Potrebbe anche essere richiesto di analizzare casi pratici. Ogni domanda è valutata su un massimo di 20 punti e per superare l’esame è necessario ottenere almeno 12 punti per ogni domanda. Il tempo massimo concesso per rispondere è di quattro ore e la prova scritta valuta un massimo di 60 punti. Per superarla, bisogna raggiungere almeno 36 punti. Importante: il saggio in inglese verrà corretto solamente se il candidato supera la prova scritta, e il punteggio massimo attribuibile a questo saggio è di tre punti.

Se il candidato supera la prova scritta, ha la possibilità di accedere all’esame orale, che comprende un colloquio sulle materie esaminate e una conversazione in inglese. Durante l’intervista, possono essere poste domande sul tema della tesi di laurea e sulle esperienze lavorative antecedenti. Tutti gli esami si svolgeranno a Roma.