Banche: Silvestri a governo, 'vi rincorreremo ovunque, porteremo nostra pdl in aula'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il tema degli extraprofitti ha messo in difficoltà il governo Meloni fin dall’inizio. Il Movimento 5 Stelle, che è da sempre attento ai fenomeni economici e sociali e quindi alle speculazioni finanziarie, ha da subito espresso la problematica e i...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Il tema degli extraprofitti ha messo in difficoltà il governo Meloni fin dall’inizio. Il Movimento 5 Stelle, che è da sempre attento ai fenomeni economici e sociali e quindi alle speculazioni finanziarie, ha da subito espresso la problematica e il 15 marzo 2023 si è presentato con una sua proposta. Allora la premier Meloni rispose che il problema era il Superbonus. Poi, con un fuso orario di circa sei mesi, ha capito che il problema c’era e ha deciso di cavalcarlo mediaticamente". Così in aula Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

"Nella scorsa legge di bilancio disse: 'La più importante misura approvata è quella che riguarda la tassazione dei margini ingiusti delle banche' – aggiunge -. Ha addirittura affermato che 'aumentando le riserve aumenterà il credito erogato ai cittadini. Per lo Stato è un’operazione win-win'. Purtroppo nessuna di queste operazioni si è rilevata vera. Faccio presente che la nostra proposta è stata sostenuta da migliaia di famiglie che volevano vedersi restituiti almeno una parte dei guadagni che le banche hanno fatto sulla loro pelle a causa di rate dei mutui sempre più alte. Ma niente".

"Siete riusciti a fare una delle misure più inefficaci della storia al prezzo di tagliare finanziamenti a scuola, sanità, trasporti e di prendere in giro i cittadini per quasi due anni. Ma se pretendete che questa legge si fermi qui vi sbagliate. Noi continueremo a chiedere che si calendarizzi. E a gennaio, volente o nolente, la porteremo in Aula. Vi rincorreremo ovunque. Se vorrete bocciarla dovrete farlo davanti al Paese", conclude Silvestri.