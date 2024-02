Bari: Gasparri (Fi), 'preoccupati per arresti, forse Comune da sciogliere'**

**Bari: Gasparri (Fi), 'preoccupati per arresti, forse Comune da sciogli...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Su Bari la notizia è che i nostri coordinatori regionali si sono recati al Ministero dell'Interno per ipotizzare lo scioglimento del Comune. 130 arresti, che sfiorano anche l'amministrazione locale. Un fatto molto preoccupante. Non abbiamo preso decisioni per Bari, vogliamo capire bene che succede: probabilmente c'è un Comune da sciogliere…", ha detto il capogruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri, dopo la riunione del centrodestra sulle amministrative.