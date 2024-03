Basilicata: Faraone, 'Pd asseconda tattica suicida Conte'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - “Con il campo largo non c’è nessuna trattativa, nessun dialogo. Come in altre regioni dispone Giuseppe Conte, che nel caso in cui avanzino altre candidature, le blocca”. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, in un&rsqu...

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Con il campo largo non c’è nessuna trattativa, nessun dialogo. Come in altre regioni dispone Giuseppe Conte, che nel caso in cui avanzino altre candidature, le blocca”. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, in un’intervista a Fanpage.

“In pratica, il leader M5s prova a fare il Jeb Gambardella de' noantri: non vuole solo partecipare al campo largo, vuole anche farlo fallire E devo dire che ci riesce benissimo. Una tattica suicida, che però viene assecondata in tutto e per tutto dal Nazareno. Purtroppo, vedo che il campo largo ha azionato il suo solito modello, bruciare candidati in successione. A Torino, ora è stata indicata Gianna Pentenero e già il M5s le preannuncia guerra. Quanto alla Basilicata, Vito Bardi è un moderato, liberale, sono molte le assonanze con noi di Italia Viva. L’allargamento della sua coalizione, gli consentirà di recepire nuovi stimoli, nuove idee. Come purtroppo si è ampiamente visto, dall’altra parte c’è il caos, ci sono due partiti, M5S e Pd, che hanno trovato un candidato in zona cesarini, alla vigilia della presentazione delle liste, dopo averne bruciati tanti altri”, ha concluso.