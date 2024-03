Bce: Nagel, taglio tassi più probabile a giugno che ad aprile**

Roma, 22 mar. -(Adnkronos) - Alla luce dei dati in arrivo sull'inflazione "è aumentata la possibilità di un taglio dei tassi a giugno", di sicuro "questa probabilità è maggiore che non ad aprile". Lo afferma il presidente della Bundesbank Joachim ...

Roma, 22 mar. -(Adnkronos) – Alla luce dei dati in arrivo sull'inflazione "è aumentata la possibilità di un taglio dei tassi a giugno", di sicuro "questa probabilità è maggiore che non ad aprile". Lo afferma il presidente della Bundesbank Joachim Nagel, in un dibattito organizzato da Mni. Di un taglio "discuteremo anche ad aprile, ma tutto dipende dai dati, al momento non vorrei fare ipotesi" aggiunge.

Al momento ci sono ancora punti "opachi" sull'andamento dell'inflazione, in particolare per quanto riguarda l'andamento delle retribuzioni "sulle quali a giugno avremo un quadro più chiaro". Ma il numero uno della Bundesbank ha anche puntato l'accento "sull'incertezza che tocca i prezzi energetici, che esamino ogni giorno". In ogni caso, anche sull'andamento successivo al primo taglio "è un processo nel quale non ci sono automatismi". "Dobbiamo restare vigili e cauti" nelle decisioni di politica monetaria, ha concluso.