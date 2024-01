Bce: Ronzulli, 'prosegue politica miope e restrittiva'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Prosegue la politica miope e restrittiva della Bce. La decisione della Lagarde di mantenere ancora una volta inalterati i tassi, lasciando troppo alto il costo del denaro, continua a penalizzare i cittadini, già in grave difficoltà per la crisi e imped...

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – "Prosegue la politica miope e restrittiva della Bce. La decisione della Lagarde di mantenere ancora una volta inalterati i tassi, lasciando troppo alto il costo del denaro, continua a penalizzare i cittadini, già in grave difficoltà per la crisi e impedisce agli Stati di poter puntare alla crescita e allo sviluppo, costretti come sono a fare i conti con l’austerità imposta dalla Banca centrale europea. Quando la Bce deciderà finalmente di abbassare i tassi, preoccupandosi davvero dei reali bisogni di famiglie e lavoratori, sarà sempre troppo tardi. Auspichiamo che almeno sia praticata, e non solo predicata, l’intenzione di effettuare tre tagli nel corso di quest’anno”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.