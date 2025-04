Bellagio: il comune incassa un milione di euro dalle multe per la ZTL

Bellagio: il comune incassa un milione di euro dalle multe per la ZTL

Il turismo crescente a Bellagio porta a un aumento delle sanzioni per accessi non autorizzati.

Un milione di euro dalle multe: la situazione attuale

A Bellagio, conosciuta come la “perla del Lario”, il Comune ha registrato un incasso di quasi 1 milione di euro nel 2024 grazie alle multe per accessi non autorizzati alla Zona a Traffico Limitato (ZTL). Questo fenomeno è il risultato di un boom turistico che ha colpito la località, specialmente durante le stagioni primaverili ed estive. Nonostante la presenza di segnaletica chiara e ben visibile, i turisti continuano a violare le norme, causando disagi significativi ai residenti.

Il turismo e i disagi per i residenti

Il crescente afflusso di visitatori ha portato a un aumento delle infrazioni legate all’accesso alla ZTL. I residenti di Bellagio si trovano a fronteggiare una situazione complessa, in cui il turismo, sebbene fondamentale per l’economia locale, genera anche notevoli disagi. Le strade affollate e il rumore costante sono solo alcuni dei problemi che i cittadini devono affrontare quotidianamente. La questione è diventata così rilevante che il Comune sta considerando misure più severe per gestire il flusso di visitatori.

Proposte per il futuro: parcheggi e sanzioni più severe

Per affrontare questa situazione, l’amministrazione comunale sta valutando l’idea di obbligare i visitatori a parcheggiare al di fuori del centro storico. Questa misura potrebbe contribuire a ridurre il traffico e migliorare la qualità della vita dei residenti. Inoltre, si prevede di inasprire le sanzioni per chi viola il divieto di accesso alla ZTL, rendendo le multe più dissuasive. Queste proposte mirano a trovare un equilibrio tra le esigenze dei turisti e quelle dei cittadini, garantendo al contempo la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale di Bellagio.