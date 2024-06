Berlusconi: Ricciardi (M5s) attacca, Forza Italia protesta e lascia aula

Roma, 12 giu (Adnkronos) – "Noi riteniamo che l'eredità di Silvio Berlusconi sia stata politicamente e moralmente disastrosa". Ha acceso le polemiche in aula l'intervento di Riccardo Ricciardi, del M5s, durante la commemorazione di Silvio Berlusconi. Oltre a protestare vigorosamente per le parole del deputato M5s, i deputati di Forza Italia hanno lasciato l'aula.

"Non è mai esistito un presidente condannato per frode fiscale, che ha legittimato gli evasori fiscali, che dava sempre la colpa ai giudici, ha inquinato rapporti tra politica e magistratura", ha detto Ricciardi, più volte interrotto dalle proteste dei banchi della maggioranza.

"Non accettiamo la beatificazione di una persona", ha proseguito il deputato del M5s aggiugendo: "Non dimentichiamo che questo Parlamento ha votato, per ordine di Berlusconi, il fatto che Ruby era la nipote di Mubarak. A quest'aula dobbiamo rispetto". Tra le proteste dei deputati di Forza Italia, che hanno lasciato l'aula, Alessandro Cattaneo ha commentato: "Non è stata commemorazione ma uno sciacallaggio di natura politica".